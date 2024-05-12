TDV Devr-i Alem Gençlik Fuarı Kapanışı Kocatepe Camii'nde Gerçekleştirildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Devr-i Alem Gençlik Fuarı'nın kapanışı, Kocatepe Camii'nde gerçekleştirildi.

TDV Devr-i Alem Gençlik Fuarı'nın kapanış programı, Ankara'daki Kocatepe Camii fuar alanında gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak söz alan Ömer Faruk Kotacı, bu çalışmayı gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ederek, "Şurada bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu olumsuz bir eleştiri değil. 2005 ve 2004'lü kardeşlerimizi biz medya ve bilinç temalı bir fuara çekemiyorsak burada kendimizi sorgulamalıyız. Tam tanıtım mı yapamadık yoksa gençlerin kılcal damarlarına mı dokunamadık? Bunları değerlendirmemizi rica ediyorum" dedi.

"Cuma gününden bugüne olan çalışmalardan çok güzel bir sunu gördük" diyen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan ise, şunları aktardı:

"Bu güzel organizasyonun başlangıcından bugüne kadar büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı, tüm STK'yı gönülden tebrik ediyorum. Buradan aldığımız yeni bir enerjiyle bir sonraki organizasyonda çok farklı noktalara, çok farklı kesimlere ulaşmayı ümit ediyorum. Buranın coşması, dışarıya taşması lazım. Bizim bu eylemimiz bu kadar emeğin daha büyük kitlelerle buluşması lazım. Bununla ilgili hep beraber oturacağız, kendimizi tekrar sorgulayacağız. İçerikte mi, ruhta mı, eylemde mi? Nerede eksikliklerimiz varsa bunları tekrar güncelleyeceğiz. Bir şeyi yapmak için yapmayacağız. Bir hedef koyacağız kendimize. Bizi bekleyen ömürler, gençler var. Bir sonraki organizasyonda bunun fevkinde farklı şeyleri konuşacağız. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından 38 sivil toplum kuruluşuna sertifika takdim edildi. - ANKARA