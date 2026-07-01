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Mayın Gemisi Kabotaj Bayramı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı

Mayın Gemisi Kabotaj Bayramı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da demirleyen TCG Edincik (M260) mayın avlama gemisi, vatandaşların yoğun ilgisiyle ziyarete açıldı. Ziyaretçiler gemiyi gezerek bilgi aldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ limana demirleyen Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Edincik (M260) mayın avlama gemisi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan özel bir limanda demirleyen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Edincik (M260) mayın avlama gemisi yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında limana gelen vatandaşlar, gemiyi yakından inceleme fırsatı bulurken, geminin farklı bölümlerini dolaşarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Görevli personel, ziyaretçilere mayın avlama gemisinin teknik özellikleri, görev alanları ve kullanım amacı hakkında bilgiler verdi. Özellikle çocuklar ve gençler, askeri gemiyi yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen ziyaret boyunca vatandaşlar gemide hatıra fotoğrafı çektirirken, etkinlik gün boyunca devam etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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