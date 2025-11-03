TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Adıyaman Üniversitesi'ne Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitede yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalar hakkında TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyete bilgi verdi. Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi'nin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, üniversitenin bölgesel kalkınmaya sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ADIYAMAN