Tayyibe Yavuz'a Civciv Hediyesi

Batman'ın Sason ilçesinde tavuklarını tilkiye kaptıran 80 yaşındaki Tayyibe Yavuz'a civciv hediye edildi.

İlçeye bağlı Gürgenli köyünde yaşayan 80 yaşındaki Tayyibe nine tavuklarını kümese dadanan tilkiye kaptırınca çözümü nöbet tutmakta buldu. Azmiyle tilkiyi yakalamayı başaran Tayyibe nine takdir toplamıştı. Bu olayın ardından Abdullah Aydemir, köyü ziyaret ederek Tayyibe nineye anlamlı bir hediye takdim etti. Daha önce kendisine şalvar ve seccade hediye ettiği bilinen Aydemir, bu kez Tayyibe Yavuz'a isteği üzerine civciv hediye etti. - BATMAN