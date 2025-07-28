Tavşanlı Sakinleri Orman Yangınına Destek İçin Seferber Oldu

Tavşanlı Sakinleri Orman Yangınına Destek İçin Seferber Oldu
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi sakinleri, Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak için gıda ve içecek temin etti. Vatandaşlar, erzak ve yardım malzemeleriyle seferberlik ilan ederek yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi sakinleri, dün Bursa'nın Harmancık ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak için tek yürek oldu. Yangınla mücadele eden kahramanlara ulaştırılmak üzere çeşitli gıda, içecek ve su temini konusunda büyük bir dayanışma örneği sergileniyor.

Tavşanlılı vatandaşlar, yangın bölgesine erzak ve yardım malzemesi ulaştırılması için adeta seferberlik ilan etti. Kimi vatandaşlar kendi araçlarını temin ederek lojistik destek sağlarken, kimileri de yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere iş gücü ve erzak desteği sunuyor.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Tavşanlı halkının desteği ekiplere moral ve güç veriyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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