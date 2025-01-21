Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Canlı yayına bağlanan Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Tavşanlı'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı Gönderildi

Tavşanlı'dan Suriye'ye İnsani Yardım Tırı Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'ye gönderilen yardım tırında 130 çuval un ve çeşitli gıda maddeleri bulunuyor. Yardım, savaşın olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İnsani Yardım Derneği Tavşanlı Temsilciliği tarafından Suriye'ye insani yardım tırı uğurlandı.

Savaşın yaralarını sarmak için bir araya gelen hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan yardım tırında, 130 çuval un ve çeşitli gıda maddeleri bulunuyor. Suriye halkının temel ihtiyaçlarına yönelik bu yardım, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda Müftülük Şube Müdürü Fikret Yıldız'ın duaları ve müftülük personeli ile STK temsilerinin katılımı ile yardım tırı Suriye'ye yola çıkarıldı.

Tavşanlı Temsilcisi Şerafettin İleri yaptığı açıklamada, "İnsani Yardım Derneği olarak, Suriye başta olmak üzere savaş bölgelerindeki mazlum kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tavşanlı halkımızın büyük bir duyarlılıkla gösterdiği destek sayesinde, bugün bir yardım tırını daha yola çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağış yapan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Rabbim hayırlarını kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kerem Benfica'dan ayrılıyor
img

Barış için gelen teklife bakın
img

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağ kolu Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anları anlattı

Sağ kolu Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anları anlattı
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Devlet ihaleyle düşük bedelle araç satıyor

Devlet düşük bedelle araç satıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.