Tavşanlı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla defnedildi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve yaşam savaşını kaybeden 14 yaşındaki çocuk Tepecik beldesinde göz yaşları ile toprağa verildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve yaşam savaşını kaybeden 14 yaşındaki çocuk Tepecik beldesinde göz yaşları ile toprağa verildi.
2 Temmuz'da Tavşanlı Tepecik beldesi karayolunda otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Mustafa Kaygısız'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Helalliğin alınmasının ardından Tepecik Beldesi Orta Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Belde mezarlığına göz yaşları içinde defin edildi. Küçük Mustafa'nı vefatı ailesi, Belde halkı ve Tavşanlı'yı yasa boğdu. - KÜTAHYA