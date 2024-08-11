Üye Girişi
Haberler

Tavşanlı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve yaşam savaşını kaybeden 14 yaşındaki çocuk Tepecik beldesinde göz yaşları ile toprağa verildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve yaşam savaşını kaybeden 14 yaşındaki çocuk Tepecik beldesinde göz yaşları ile toprağa verildi.

2 Temmuz'da Tavşanlı Tepecik beldesi karayolunda otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Mustafa Kaygısız'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Helalliğin alınmasının ardından Tepecik Beldesi Orta Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Belde mezarlığına göz yaşları içinde defin edildi. Küçük Mustafa'nı vefatı ailesi, Belde halkı ve Tavşanlı'yı yasa boğdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tavşanlı Tepecik trafik Çocuk Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Liverpool Sevilla maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Liverpool Sevilla maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 12-13 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 12-13 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menemen, Bergama, Seferihisar 12-13 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 12-13 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 12-13 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Seyhan, Yüreğir 12-13 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Muratpaşa, Alanya 12-13 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 12-13 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım 12-13 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Polatlı, Çankaya 12-13 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Ağustos Samsunspor Beşiktaş maçı nereden izlenir? 12 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos başak, kova, aslan burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (11 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef Nigar eleme adayı mı? 10 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Nafia Kuş Aydın kimdir? Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Adana Demirspor maç sonucu! Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Oğuzhan Alpdoğan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan'ın Instagramı neden kapatıldı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula!
title