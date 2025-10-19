Tavşanlı'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü, Tavşanlı'da düzenlenen anlamlı bir programla kutlandı. Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda mahalle ile köy muhtarı katıldı. Törenlerde yapılan konuşmalarda, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli halkası olduğuna dikkat çekildi. Muhtarların, "vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi" görerek, mahalle ve köy sakinlerinin ihtiyaçlarını tespit etme ve çözüm üretme noktasında kilit bir rol üstlendiği vurgulandı. - KÜTAHYA