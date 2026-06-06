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Tavşanlı'da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

Tavşanlı'da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Açılışa Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kayarası köyünde, Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi törenle açıldı. Bir yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, sergi yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışına, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü R. Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Bayar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekim ayında başlayan ve eğitmen Beyhan Baytok'un gözetiminde sürdürülen dikiş kursuna katılan 16 kursiyerin bir yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı ürünler sergide yer aldı. Kursiyerler tarafından hazırlanan çeşitli giysiler, ev tekstili ürünleri ve el işlemeleri ziyaretçilerden tam not aldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursların kadınların üretime katılmaları ve aile bütçelerine katkı sağlamaları açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Kursların aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişime de katkı sunduğunu ifade eden Özdemir, kursiyerleri ve eğitmenleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Konuşmasının ardından sergiyi gezen Kaymakam Özdemir, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri tek tek inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. El emeğiyle ortaya çıkarılan ürünlerin büyük bir özverinin sonucu olduğunu vurgulayan Özdemir, kursiyerlerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

Bir yıl boyunca emek verdikleri eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşayan kursiyerler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Halk Eğitim Merkezi yönetimine ve kurs eğitmenlerine teşekkür etti.

Yıl sonu sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmalar takdir topladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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