Tavşanlı'da Hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kutsal topraklara gidecek olan 108 hacı adayı için düzenlenen uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Dualar, tekbirler ve gözyaşları eşliğinde yola çıkan ilk kafile, Saat Kulesi önünden kutsal beldelere doğru yola koyuldu.

Erken saatlerde aileleri ve yakınlarıyla birlikte tören alanında toplanan hacı adayları, sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından yapılan duanın ardından tekbirler getirildi. Vedalaşma sırasında hacı adayları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, uğurlama töreninde konuşan Müftü Asan, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Tavşanlı'dan ilk etapta 108 hacı adayının uğurlandığını belirterek, "Rabbim yol selameti ihsan eylesin, sıhhatle o mübarek beldelere varmayı nasip eylesin. İnşallah makbul ve mebrur bir hac sevabıyla dönmeyi nasip eylesin" dedi.

Tavşanlı genelinden bu yıl toplamda 130 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini ifade eden Asan, geride kalan 22 hacı adayının da farklı kafilelerle yola çıkacağını kaydetti. Müftü Asan ayrıca, kutsal görev için sıra bekleyen tüm vatandaşlara en kısa sürede bu ibadetin nasip olması temennisinde bulundu. Dualar eşliğinde Tavşanlı'dan ayrılan hacı kafilesinin, ibadetlerini tamamladıktan sonra 13 Haziran'da yurda dönmesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı