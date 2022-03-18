Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı - Haberler

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Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenleniyor.

Sabah saatlerinde çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler Şehit ve Gazi Dernekler ile Tavşanlı Şehitliği ziyaretiyle devam etti. Programlara; Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, daire ve kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı

Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı

Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Tavşanlı, Kütahya, 18 mart, Yerel, Haberler

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