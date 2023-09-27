Tavlı: "Geri dönüşüm her geçen gün daha fazla önem taşıyor"

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, geri dönüşümün her geçen daha fazla önem taşıdığını belirterek, elektronik ve evsel atık gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, geri dönüşümün her geçen daha fazla önem taşıdığını belirterek, elektronik ve evsel atık gibi birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerde elektronik atık yönetimi farkındalığı oluşturmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan TÜBİSAD ile Ünye Belediyesi işbirliğinde yürütülen çalışma çerçevesinde, kampanyaya katılan ve dereceye giren 2 okula ödülleri takdim edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Artan nüfus, teknoloji ve sanayileşme çevre kirliliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu anlamda geri dönüşüm, her geçen gün daha fazla önem taşıyor. Bizler de Ünye Belediyesi olarak elektronik ve evsel atık gibi birçok alanda çalışmalarımızı başarı ile yürütüyoruz. Zaman zaman da bu tip kampanyalar yaparak katılımı özendirmeyi çalışıyor ve çeşitli ödüller veriyoruz" diye konuştu.

Kampanya çerçevesinde dereceye giren Ünye Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu'na 1'er adet dizüstü bilgisayar ve 75'er adet tohum topu hediye edildi. - ORDU