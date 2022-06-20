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Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişti.

HSK Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine göre 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında Antalya, Bursa ve Konya'nın da yer aldığı kararnameye göre, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun atandı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan ise, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Başsavcı Yargı Yerel Haberler

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