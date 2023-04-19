Tatlıcılarda bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı yaklaşırken Ardahan'da tatlı üretimi yapılan imalathanelerde yoğunluk arttı.

Bayrama iki gün kala, kentte hazırlıklar yoğunlaştı. Özellikle pastane ve fırınlar, tatlı ile kuru pasa mesaisine yoğunluk verdi. Ahsen Pastanesi sahibi, tatlı ustası Deniz Özer, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram arifesindeyiz. Her ne kadar büyük yoğunluk olmasa da biz yine de hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Ramazan bereketi olur. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Bu arada yapılan tatlı ve kuru pastalar, arife günü müşteriye verilmek üzere stoklanıyor. - ARDAHAN