Tatlıcı ve pastacı esnafına 41 ton şeker dağıtıldı - Haberler

Adıyaman Lokantacılar Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası tarafından esnafa ucuz şeker dağıtıldı.

Adıyaman Lokantacılar Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet İnal ve yönetim kurulunun gayretleri ile tatlıcı ve pastacı esnafına piyasa değerinin yarısına şeker dağıtıldı. Fabrikadan alınan 41 ton şeker, 41 esnafa dağıtıldı.

Adıyaman Lokantacılar Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet İnal, "Esnafımız yükselen fiyatlar nedeniyle mağdur oluyordu. Şeker fabrikalarından aldığımız 41 ton şekeri maliyetine getirerek esnafımıza dağıttık. Piyasada 50 kiloluk şeker torbaları bin 200 TL civarında satılırken, biz esnafımıza bunu 550 TL'ye temin ettik" dedi.

Getirilen 2 tır dolusu şeker Yeşilyurt Mahallesinde esnafa dağıtıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel