Haberler

Taşlara Fısıldayan Adam: Emekli Öğretmen Mahmut Nurettin Medyelioğulları

Taşlara Fısıldayan Adam: Emekli Öğretmen Mahmut Nurettin Medyelioğulları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Mahmut Nurettin Medyelioğulları, 20 yılı aşkın süredir taş işlemeciliği yapıyor. Öğretmenlik kariyerini sonlandırdıktan sonra babasından kalan atölyede merakla başladığı bu sanatı, ticari bir amaç gütmeden sürdürdüğünü ifade ediyor. Medyelioğulları, taş işlemeciliği alanında 60 öğrenci yetiştirirken, en büyük hayalini 'Bazalt Taş Müzesi' kurmak olarak belirtiyor.

Diyarbakır'da yaşayan 72 yaşındaki emekli öğretmen Mahmut Nurettin Medyelioğulları, 20 yılı aşkın süredir taş işlemeciliği yapıyor. Fransızca öğretmeni olarak başladığı meslek hayatını Türkçe öğretmeni olarak tamamlayan daha sonra da taş işlemeciliğine yönelen Medyelioğulları, taşlara fısıldayan adam olarak biliniyor.

Diyarbakır'da yaşayan ve öğretmen olan Medyelioğulları 27 yıl kesintisiz bir şekilde öğretmenlik yaptı. Daha sonra emekliliğe ayrılan Medyelioğulları, babasından kalan küçük atölyede tesadüfen taşla uğraşmaya başladı. Önce meraktan taşlara şekil veren Medyelioğulları, daha sonra bunu sanata dönüştürdü. Şimdiye kadar yanında 60 öğrenci yetiştiren Medyelioğulları, işlemeciliği ticari amaçla yapmadığını eserlerinin dağılmasını istediğini söyledi. Medyelioğulları, "Önce pirinç denen demir parçasıyla başladım, sonra taşa geçtim. O günden beri bu işi sürdürüyorum. Ticari amaçla yapmıyorum, eserlerimin dağılmasını istemiyorum. Çünkü bu kadar birikimi bir araya getirmek kolay değil" dedi.

Yaklaşık 60 öğrenci yetiştirdiğini ancak atölyenin küçük olması nedeniyle birlikte çalışmaya devam edemediklerini belirten Medyelioğulları, en büyük hayalinin "Bazalt Taş Müzesi" kurmak olduğunu söyledi. Medyelioğulları, "İstediğim tek şey büyük bir mekan. Orada hem eserler sergilenecek hem eğitim verilecek hem de üretim yapılacak" diye konuştu.

Taş işlemeciliğinin çok sabır gerektirdiğini vurgulayan emekli öğretmen Medyelioğulları, "Bugüne kadar hiçbir destek görmedim. Çekiç ve murçla, makineler olmadan çalıştım. Sergi açtığımda insanlar eserleri tarihi eser sanıyor. Ben söylemesem inanmıyorlar. İzlediğimde ben bile şaşırıyorum, 'Bunları ben mi yaptım?' diyorum" şeklinde konuştu.

Dört Ayaklı Minare ve Keldani Kilisesi gibi kentin tarihi yapılarının kabartmalarını da işlediğini dile getiren Medyelioğulları, 20 yıl önce hobi olarak başladığı taş işlemeciliğini bugün hala aynı masada aynı merakla sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası coşkusu
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! İstenen tazminat belli oldu

Sabancı ailesinde ayrılık! İstenen tazminat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.