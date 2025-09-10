Taşkent'te Anne Kızı Bıçaklayarak Öldürdü

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir anne 3 yıl önce hayvanat bahçesinde ayının önüne attığı öz kızını bıçaklayarak öldürdü.

Özbekistan'da yaşanan olayda başkent Taşkent'te 34 yaşındaki bir kadının bir hafta önce birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. Adı açıklanmayan annenin 3 yıl önce hayvanat bahçesinde ayının önüne attığı kızı, defalarca kez bıçaklanmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Özbekistan Başsavcılık Basın Sözcüsü Hayot Şamsutdinov, olaya ilişkin açıklamasında kasıtlı cinayet suçundan dava açılarak soruşturma başlatıldığını, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Hastanede psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı

Kadının 2022'den beri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 2 Ağustos'unda ayakta tedavi görmek üzere taburcu edilen kadının bir oğlunun daha olduğu aktarıldı.

Öte yandan adı açıklanmayan anne 2022 yılının Ocak ayında 3 yaşında olan kızını hayvanat bahçesinde ayının kafesine atmış, yükseklikten düşen kız yaralanmıştı. Anne, ise cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuş psikiyatri hastanesine zorla yatırılmıştı. - BİŞKEK