Taşdeğirmen köyünden iftar programı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşdeğirmen köyünden iftar programı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Taşdeğirmen köyünden iftar programı

Ramazan ayı münasebetiyle Çıldır Taşdeğirmen köyünde iftar programı düzenlendi.

ÇILDIR, ARDAHAN (İHA) - Ramazan ayı münasebetiyle Çıldır Taşdeğirmen köyünde iftar programı düzenlendi.

Taşdeğirmen köyü taziye evinde gerçekleştirilen iftar programına Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Fatih Bayram ve beraberindeki ekibi, Taşdeğirmen köyü muhtarı Özcan Korkmaz ve vatandaşlar karşıladı. Sonrasında taziye evinde Taşdeğirmenli vatandaşlarla iftar programına geçildi. Yemek sonrası köylülere hitap eden Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, köylülerin Ramazan-ı Şerifleri tebrik ederek, misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. - ARDAHAN

Taşdeğirmen köyünden iftar programı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatih Bayram, Ramazan, Çıldır, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title