Taş Ocağı Direnişini Yaylacılar Kazandı

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan yayla halkı dava açtı. Bolu İdare Mahkemesi'ndeki dava sonucunda taş ocağı açma işlemi iptal edildi.

Bolu'da bulunan Ayman Yaylası mevkiinde Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü tarafından taş ocağı kurulması planlandı. Kurulacak olan taş ocağı ile Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nden ilçe köylerine tarım için su taşınmasını sağlayacak projenin taş ihtiyacının giderilmesi hedeflendi. Yaylaya çok yakın bir noktada kurulması planlanan taş ocağına yayla halkı tepki gösterdi. Proje kapsamında bölgede ağaçların kesildiğini belirten köylüler, günler süren eylemlerinin ardından taş ocağı projesinin iptali ve ÇED raporu alınması için dava açtı.

TAŞ OCAĞI AÇMA PROJESİ İPTAL EDİLDİ

Bolu İdare Mahkemesi dava sonucunda projeyi iptal etti. Mahkeme kararında, "Projenin doğa ve çevre için yeterli olmadığına dikkat çekilerek, üretim iznine konu alanın konumu, alana yakın yerleşim yerleri, yollar, yüksek gerilim hattı, mera alanları, hayvancılık ağılları, işletme faaliyetinde alınacak önlemlerde kullanılacak su kaynakları, proje kapsamında alanda yapılan saha/zemin/sondaj vs. çalışmaları ve faaliyet sonrası alana yönelik rehabilite önlemleri yönünden projenin uygun ve yeterli olmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

ANKA / Yerel