Tarsus'ta Kadının Parmağı Blenderda Sıkıştı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, yemek hazırlarken parmağını blendera kaptırdı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından parmağı kurtarılan kadının, parmakta kalan metal parça nedeniyle Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Tarsus'ta kadının parmağı blendere sıkıştı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yemek hazırlarken parmağı blendera sıkışan kadının parmağı blenderdan kurtarıldı.
Olay, ilçeye başlı Şehitishak Mahallesi'nde meydana geldi. Banı A. isimli kadın, evinin mutfağında yemek hazırladığı sırada parmağını blendera kaptırdı. Parmağını çıkartamayan kadın durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri parmağı blenderdan çıkartılamayınca kadını hastaneye kaldırdı.
Hastanede sağlık ekiplerinin gözetiminde olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, parmağı blenderden kurtardı.
Parmakta kalan metal bir parçanın çıkarılması için ise Banı A. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.