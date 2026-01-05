Haberler

Tarsus'ta ev yangını

Güncelleme:
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçedeki Şehitlerim Mahallesi'nde Nurettin Aydın'a ait iki katlı evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
