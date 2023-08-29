Tarsus'ta 30 Bin Seyirciyle "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi"

Tarsus Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde kentin sanat ve kültürle buluşması kapsamında düzenlenen duayen oyuncuların sahnelediği “Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi” oyunu, 31 mahallede oynanarak, 30 bin seyirciye ulaştı.

Tarsus Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelerde kentin sanat ve kültürle buluşması kapsamında düzenlenen duayen oyuncuların sahnelediği "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" oyunu, 31 mahallede oynanarak, 30 bin seyirciye ulaştı.

"Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" oyunu yaklaşık 1 ay boyunca çeşitli merkez ve kırsal mahallelerde sahnelendi ve Tarsus halkından yoğun ilgi gördü. Oyunda, Cezmi Baskın, Seval Tufan, Deniz Oral, Hacı Ali Konuk, Koray Ergun ve Murat Demirbaş sahne aldı.

"MAHALLEMİZ ADETA RENKLENDİ"

Son oyunun sahnelendiği Şehitler Tepesi'nin Mahalle Muhtarı Ruhi Güngör, "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi adlı tiyatro oyununun son günü mahallemizde gerçekleşti. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın bize bu imkanı vermesi ile mahallemiz adeta renklendi. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

"SANAT VE KÜLTÜRÜN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Oyunu çok beğendiklerini belirten vatandaş, "Bu tiyatro oyunları gerçekten harikaydı. Eğlendik, güldük, unutulmaz anlar yaşadık. Tarsus Belediyesi'ne ve Başkan Bozdoğan'a böyle etkinlikler düzenledikleri için teşekkür ederim. Sanat ve kültürün herkes için erişilebilir olması çok önemli" diye konuştu.

"USTA OYUNCULARI CANLI VE EVİMİZİN ÖNÜNDE GÖRMEK HARİKAYDI"

Tarsus'ta halkı tiyatroyla buluşturan Başkan Bozdoğan'a teşekkür eden sanatsever, "Çocuklarımızla birlikte bu tiyatro oyunlarını izlemeye geldik ve gerçekten keyif aldık. Özellikle Cezmi Baskın gibi usta oyuncuların sahnesini canlandırması harikaydı. Tarsus'ta böyle etkinliklerin olması ailece keyifli zaman geçirmemizi sağlıyor" dedi.