Tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı, ineğin tepkisi iç ısıttı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir çiftçi, tarlada doğan buzağıyı aracıyla eve taşıdı. Buzağı için aracın arkasından ayrılmayan ineğin ise eve kadar yavrusunu takip ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Haydarlar köyünde çiftçilik yapan Emrah Şerbetli'nin beslediği ineklerden biri tarlada otlarken doğum yaptı. Şerbetli, doğan buzağıyı, yürümekte güçlük çekmesi sebebiyle otomobiliyle eve taşımak istedi. Bu sırada buzağının annesi ise yavrusunu bırakmak istemedi. Şerbetli, buzağıyı eve götürürken inek bir saniye olsun aracın arkasından ayrılmadı. Şerbetli o anları cep telefonuyla görüntüledi. Şerbetli, iç ısıtan o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntüler, 236 binden fazla kez izlendi.

"Acayip bir güven hissi oluştu, şimdi diğer hayvanların yanına gitmiyor"

Hayvanlara sevgiyle baktıkları için böyle güzel anların ortaya çıktığını ve o anları da sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştığını söyleyen Şerbetli, "İneğimizin doğum yapmasının ardından buzağıyı kucaklayarak köye getirmek istedik. İneğimiz annelik duygusuyla arkamızdan ayrılmadı. Daha sonra arabaya bindirince o da köye kadar arkamızdan geldi. O olaydan sonra bize acayip bir güven hissi oluştu, şimdi diğer hayvanların yanına gitmiyor, karnı doyunca bizim yanımızda duruyor. Biz küçüklükten beri bu işle uğraşıyoruz. Severek baktığımız için hayvanlarımız bize alışkın. Onlardan bu sevgiyi kazandığımız için buzağısını aldığımızda bize güveniyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı