Sinoplu Çiftçi, Tarlada Ekin Biçerken Bulduğu 3 Yavru Tavşanı Doğaya Bıraktı

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlasında ekin biçerken 3 yavru tavşan bulan duyarlı vatandaş, yavruları zarar görmemeleri için yeniden doğal ortamlarına bıraktı, "Hayvan katleden değil, yaşatan olacağız" dedi.

Boyabat ilçesine bağlı Oğlakçılar köyünde yaşayan Çakır Orhan Perçin, tarlasında ekin hasadı yaptığı esnada biçerdöverin önünde 3 yavru tavşanın olduğunu fark etti. Hemen işini durdurarak yavruları güvenli alana alan Perçin, örnek olacak duyarlı bir davranışa imza attı.

Yavru tavşanları doğal yaşamlarından koparmak yerine ait oldukları ortama geri bırakan Çakır Orhan Perçin, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek anlamlı bir mesaj paylaştı.

"HAYVAN KATLEDEN DEĞİL YAŞATAN OLACAĞIZ"

Doğadaki her canlının yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Perçin, "Tarlamızda ekin hasadı yaparken üç tane yavru tavşan bulduk. Bunları yukarı destenin yanına bırakacağız. Hayvan katleden değil, yaşatan olacağız. Hayvanları katletmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA