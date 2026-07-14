Haberler

Sinoplu Çiftçi, Tarlada Ekin Biçerken Bulduğu 3 Yavru Tavşanı Doğaya Bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlasında ekin biçerken 3 yavru tavşan bulan duyarlı vatandaş, yavruları zarar görmemeleri için yeniden doğal ortamlarına bırakarak 'Hayvan katleden değil, yaşatan olacağız' dedi.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlasında ekin biçerken 3 yavru tavşan bulan duyarlı vatandaş, yavruları zarar görmemeleri için yeniden doğal ortamlarına bıraktı, "Hayvan katleden değil, yaşatan olacağız" dedi.

Boyabat ilçesine bağlı Oğlakçılar köyünde yaşayan Çakır Orhan Perçin, tarlasında ekin hasadı yaptığı esnada biçerdöverin önünde 3 yavru tavşanın olduğunu fark etti. Hemen işini durdurarak yavruları güvenli alana alan Perçin, örnek olacak duyarlı bir davranışa imza attı.

Yavru tavşanları doğal yaşamlarından koparmak yerine ait oldukları ortama geri bırakan Çakır Orhan Perçin, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek anlamlı bir mesaj paylaştı.

"HAYVAN KATLEDEN DEĞİL YAŞATAN OLACAĞIZ"

Doğadaki her canlının yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Perçin, "Tarlamızda ekin hasadı yaparken üç tane yavru tavşan bulduk. Bunları yukarı destenin yanına bırakacağız. Hayvan katleden değil, yaşatan olacağız. Hayvanları katletmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu

Özgür Özel'in ekibi çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Çatısı çöken evde 11 kişi can verdi
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor

Bu kapının ardında karanlık gecenin tüm izleri saklı duruyor
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi