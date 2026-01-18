Haberler

TUAM Danışma Kurulu Bilecik'te toplandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı, akademik ve uygulamalı projelerin değerlendirilmesiyle bölgesel tarıma katkılar üzerine odaklandı.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Danışma Kurulu Toplantısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Danışma Kurulu Toplantısı üniversite yerleşkesinde yapıldı. Toplantıda, merkezin yürütmekte olduğu akademik, uygulamalı ve araştırma faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı; mevcut çalışmalar ve proje süreçleri değerlendirildi. Toplantı kapsamında Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin üretim alanları, araştırma altyapısı ve devam eden projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Merkezin üniversite-sektör iş birlikleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar ile bölgesel tarıma sağladığı katkılar toplantı gündeminde yer aldı. Ayrıca uygulamalı eğitim faaliyetleri aracılığıyla öğrencilerin mesleki gelişimine sunulan imkanlar değerlendirildi. Toplantının devamında merkezin önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri, planlanan projeler ve geliştirilmesi öngörülen faaliyetler görüşüldü. Danışma Kurulu üyeleri, merkezin etkinliğinin artırılması ile üniversite, kamu ve özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Bilecik Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Prof. Dr. Erdem Gülümser, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sinem Öztürk Erdem ile TUAM Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağladı.

Karşılıklı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
