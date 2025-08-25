Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Taşkın Riskine Karşı Önlemler

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve musluklara sağlıklı içilebilir suyu ulaştırmak için sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle yağış rejimlerinde meydana gelen düzensizliklerin, can ve mal kayıplarına yol açan afetlere sebep olduğunu ifade etti. Vatandaşları derinden etkileyen bu üzücü olayların önüne geçilebilmesi amacıyla, ülke genelinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Genel Müdür Balta, taşkınlara bağlı kayıpların tamamen önlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Genel Müdür Mehmet Akif Balta, "DSİ olarak, taşkınlardan kaynaklı can ve mal kayıplarının yaşanmaması için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bu kapsamda, Erzurum ilimizin Köprüköy ilçesine bağlı Akçam Mahallesi'nde bu yıl itibarıyla tamamladığımız çalışmaların yanı sıra, Köprüköy Güzelhisar, Oltu Ayvalı, İspir Çamlıkaya, İspir Güllübağ, Tortum İncedere, Tortum Kazandere ve Tortum Hamidiye mahallelerimizde de çalışmalarımız devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Balta ayrıca, "Mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz bu tür projelerle yalnızca taşkın riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda çevre düzenlemesini de iyileştirerek yaşam kalitesini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSİ yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; "Erzurumlu vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da tüm DSİ yatırımlarımız birer birer hayata geçirilmeye devam edecek" dedi. - ERZURUM