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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finanse edilen kadın çiftçilere yönelik 'Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu' sona erdi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finanse edilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Gelişiyor' Projesi kapsamında Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçalar köyünde 17 kadın çiftçi 'Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu'na katıldı. Kursiyerlere sertifikaları verildi ve ekipmanlar dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finansa edilen kadın çiftçilere yönelik "Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu" sona erdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finansa edilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Gelişiyor" Projesi kapsamında Kars'ın Arpaçay ilçesi Akçalar köyünde 17 kadın çiftçi "Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu"na katıldı.

Kurslara katılan ve başarıyla tamamlayan sertifika almaya hak kazanan kadın çiftçilere sertifikalarını Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz verdi.

Sertifikalarını alan kursiyerlerin sevinçleri yüzlerine yansırken, program kursiyerlere sağım hijyeni ve buzağı bakım ekipmanlarının dağıtılması ile son buldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Kars'ta lokomotif sanayi sektörü olan süt endüstrisinin kaliteli hammaddeye ulaşması için eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tarım ve Orman Bakanlığı Arpaçay Kars Tarım Kadın Yerel Güncel Haberler

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