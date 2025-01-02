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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Safra Kesesi Ameliyatı Geçirdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Safra Kesesi Ameliyatı Geçirdi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu ve sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildi.

Yeni yılın ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bugün taburcu oldu.

Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile dün sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyatı gerçekleştiren hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, Bakan Hüseyin Çavuş'un sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Anestezi Uzmanı Dr. Yeşim Taşeli ile Genel Cerrah Doç. Dr. Ali Özant'ın gerçekleştirdiği operasyon bir saat kadar sürdü. Gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un safra kesesi alındı.

Acilen ameliyata alındı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un geçirdiği operasyon ve sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, "Sayın Hüseyin Çavuş, 1 Ocak sabahı şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanemizin acil servisine başvurmuşlardır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, safra kesesi taşlarına bağlı olarak safra kesesi ameliyatına karar verilmiştir" dedi.

Prof. Dr. Balkan, "Sayın Bakan acilen ameliyata alınmış ve laparoskopik yöntemle safra kesesi başarılı bir şekilde alınmıştır. Ameliyat sonrası bir günlük takip tedavisinin ardından bugün sağlıklı şekilde taburcu edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Müjdat Salih Balkan, "Her zaman olduğu gibi bu süreçte de özveri ile kaliteli sağlık hizmeti sunan uzman kadromuza ve tüm hastane personelimize teşekkür ederim" ifadesini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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