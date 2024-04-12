Tarım arazisine giren motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kullandığı tescilsiz motosikletin kontrolünü kaybederek tarım arazisine giren sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. idaresindeki plakasız motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet ardından tarım arazisine girerek durabildi. Kazada araç üzerinden savrularak yere düşen sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.