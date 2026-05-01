Tarihi valilik binasında restorasyon çalışmaları sürüyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin tarihi yapılarından olan ve depremde hasar gören tarihi valilik binasında yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Depremde yerle bir olan Hatay'da kentte yer alan tarihi yapılarda yıkılmıştı. Kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapılarından olan tarihi Hatay valiliği konağı ile tarihi Hatay valilik binasıda depremde ağır hasar almış ve restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Vali Masatlı ve Kaymakam Akdaş, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere saha gezisi gerçekleştirdi. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Vali Masatlı, tarihi yapıların özgün dokusunun korunarak geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekti.

Restorasyon projeleriyle Hatay'ın kültürel mirasının yaşatılması ve tarihi yapıların yeniden kente kazandırılması hedefleniyor. - HATAY

