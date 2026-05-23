Haberler

Depremde hasar gören tarihi iç kale camii restorasyon bekliyor

Depremde hasar gören tarihi iç kale camii restorasyon bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesindeki tarihi İç Kale Camii, 6 Şubat depremlerinde hasar gördü ancak aradan geçen süreye rağmen restorasyon çalışmaları başlamadı. Vatandaşlar, caminin bir an önce onarılmasını talep ediyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan ve ilçenin ilk camisi olarak bilinen tarihi İç Kale Camii'nde, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde oluşan hasarın ardından aradan geçen zamana rağmen restorasyon çalışmalarının başlamaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerinde bulunan caminin kuzey giriş bölümü ile tavan kısmının depremlerde çöktüğünü belirten vatandaşlar, yapının yeniden ayağa kaldırılarak ibadete açılmasını istediklerini söyledi.

Arabanlı vatandaşlar, bölgedeki birçok caminin deprem sonrası onarılarak yeniden ibadete açıldığını hatırlatarak, ilçenin tarihi ve kültürel mirası arasında önemli yere sahip olan İç Kale Camii'nin de restore edilmesini beklediklerini ifade etti.

Gaziantep Valiliği YİKOP tarafından Kültür Katkı Payları Fonu desteğiyle 2014 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi cami, 2018 yılında tamamlanan çalışmaların ardından yeniden ibadete açılmıştı. Depremde yeniden zarar gören tarihi caminin, gerekli onarımların yapılarak eski görünümüne kavuşturulması talep ediliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı

Hayalet vatandaş skandalı patladı: Tam 30 yıl başkası olarak yaşadı
Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak

Dünya Kupası'da maçların başlaması için tek şart var
2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

Kılıçdaroğlu’na memleketinde soğuk duş
Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Annesinin 'daha güvenli' diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu

Annesinin "güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi

Polemik yaratan görüntü!