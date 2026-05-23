Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde etkili olan yağışların ardından bazı yollar sular altında kaldı. Özellikle Lavanta Adası ile Cemaloğlu köyüne ulaşım sağlanan yolun kapanması, bölgede yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

  • Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yağışlar nedeniyle Lavanta Adası ve Cemaloğlu köyüne ulaşım sağlanan yol sular altında kaldı.
  • Köye ulaşım kayıkla sağlanmaya başladı.
  • Alternatif yol da çamurlu olduğu için kullanılamaz durumda.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde etkili olan yağışların ardından bazı yollar sular altında kalınca, ulaşımda alternatif yollar denenmeye başlandı.

Çekerek ilçesindeki Lavanta Adası ve ilçeye bağlı Cemaloğlu köyüne ulaşım sağlanan yol, son günlerde etkili olan yağışların ardından sular altında kaldı. Hamzalı köyü tarafında bulunan alternatif yol da iyileştirme çalışmaları dolayısıyla çamurlu olduğundan kullanım için elverişsiz hale geldi.

KÖYE ZİYARETE GELENLER HAYRETLER İÇİNDE KALIYOR

Köyde ulaşım kayıkla sağlanmaya başladı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte köye aile ziyaretine gelenler manzara karşısında hayrete düştü.

"BAYRAMDA BABAMI ZİYARETE GELDİM AMA YOL KAPANMIŞ"

İstanbul'dan köyüne gelen Ahmet Şahan da ulaşım sıkıntısı yaşayanlardan biri oldu. Ailesiyle bayram tatilini geçirmek için Cemaloğlu köyüne gelen Şahan, köyüne kayıkla ulaştı. Şahan "Cemaloğlu köyünde oturuyoruz. İstanbul'dan bayramda babamı ziyarete geldim ama yol kapanmış. Nasıl geçeceğimizi de bilmiyoruz. Diğer taraf da çamur. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Kayıkla geçmeye çalışacağız. Devlet büyüklerimizden alternatif yollar yapmasını bekliyoruz" diyerek yaşadığı durumu ifade etti.

Köy sakinleri etkili olan yağışların ardından bu duruma çözüm bulunmasını istiyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
