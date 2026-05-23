Haberler

Giresun'da 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpması sonrasında aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Giresun'da tırın iki otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARI BİÇTİ

Edinilen bilgilere göre, gece saat 01.45 sıralarında Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan M.U. yönetimindeki 55 K 4065 plakalı çekici, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen Ali Yıldız (45) 34 PM 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PN 09 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan sürücü Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobile çarptı.

BİR AİLE YOK OLDU

4 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan aynı aileden Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7) Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti, Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı. Kazaya neden olan çekici sürücüsü M.U. (59) da kazada ağır yaralanırken, Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) Giresun'ndaki hastanelerde tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise kazanan yaşandığı kavşağı gören bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda toplar şarj edilmeden maçlar başlamayacak

Dünya Kupası'da maçların başlaması için tek şart var
Alarmları kurun! Acun Ilıcalı için bugün büyük gün

Alarmları kurun! En büyük hayali bu akşam gerçekleşebilir
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi

2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in elini kolunu bağlayacak kısıtlama
Dünya Kupası'na günler kala Kenan Yıldız şoku

Dünya Kupası öncesi korkulan oldu
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı

Bayram yolunda katliam gibi kaza! Tır, iki otomobili biçti