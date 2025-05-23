Tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii açıldı, törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'de bulunan restorasyonu bitirilen tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii'ni düzenlenen törenle ibadete açtı.

Sarıyer'de bulunan tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii aslına uygun şekilde restore edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan caminin açılışına katıldı. Cuma namazını da tarihi camide kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, yapımı ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gümrükçü İshak Ağa Camimizin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Evvela, Devlet-i Aliye'de Gümrük Eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı burada rahmetle, şükranla yad ediyorum. Sırtını iki asırlık maziye yaslayan bu kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyüklerimizi, camimizin tüm hamilerini aynı şekilde minnetle anıyorum. Yaşadığı dönemde 4'ü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere 5 adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camimiz 304 metrekare kapalı alana sahiptir. Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde 120'si alt katta, 170'i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir. Uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden İstanbulluların hizmetine sunulan camimiz hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Ardından kurdele kesimi yapılarak caminin açılışı gerçekleştirildi. - İSTANBUL