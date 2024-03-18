18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde Beyazıt Kulesi ve Deniz Müzesi'nde Türk bayrağı ışıklandırıldı

Tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi'ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü vesilesiyle tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Işık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılan yapılar görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL