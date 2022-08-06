Tarihi bedesten üzerine yuva yapan leylekler ilgi odağı haline geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarihi cami külliyesindeki bedesten üzerine yuva yapan leylekler mahalle sakinlerinin yanı sıra tarihi mekanı ziyarete gelenlerin de ilgisini çekiyor.

İçerişehir Mahallesi Beyşehir Gölü kenarında bulunan, 1299 yılında yapılan Eşrefoğlu Süleymanbey Camii Külliyesi'nde yer alan tarihi bedestende yürütülen restore çalışmalarının ardından kubbelerinin üzerine yuva yapan leylek ailesi mahallenin neşe kaynağı haline geldi. Eşrefoğlu Camii ile birlikte 1299 yılında tamamlanan muazzam kubbeleriyle dikkat çeken tarihi bedesten, Türk taş işçiliğinin de nadide örneklerinden birisi olarak Anadolu'daki en eski bedestenler arasında gösteriliyor. Tarihi bedestende geçtiğimiz yıl tamamlanan restore çalışmalarının ardından kubbelerden birisinin üzerine yuva yaparak yerleşen leylek ailesi, mahalle sakinlerinin de ilgi odağı haline geldi. Bu yıl ilkbahar mevsimi ile birlikte yöreye gelerek bedestendeki kubbe üzerine yerleşen leylek çiftinin Mayıs aylarında dünyaya gözlerini açan yavruları da büyüyerek uçmaya başladı. Ebeveynleri gibi önümüzdeki haftalarda yapacakları büyük göçe hazırlanan ve yuvadan kısa mesafelerle kanat çırparak farklı noktalara konan yavrular, anne ve babaları tarafından yuvaya taşınan yiyeceklerle besleniyor. Yavrular ebeveynlerine yuvaya geldiği esnada geriye dönerek yer açıyor. Ardından anne ve baba leylek kursağındaki yiyecekle yavrularını besliyor. Güneşin battığı anlarda kondukları direklerin üzerinde günbatımıyla kartpostallık görüntüler sergileyen leylekler, akşam saatlerinde havanın kararmaya başlamasıyla külliye alanında yanan ışıklandırma sistemiyle birlikte seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor. Yanan ışıklandırmayla birlikte leylekler akşam saatlerinde de izlenebilirken görenleri adeta mest ediyor.

İçerişehir Mahallesi sakinlerinden Şeref Ağatülek, yıllardır Eşrefoğlu Camii'nin karşısında ikamet ettiğini, bedesten üzerinde yuva yapan bir leyleği görmediğini söyledi. Tarihi bedestende başlatılan restore çalışmalarının geçen yıl tamamlanmasının ardından kubbelerden birinin üzerine leylek ailesinin yuva yapmaya başladığını fark ettiklerini belirten Ağatülek, ilkbahar ve yaz dönemini ise bu yuvada geçirmeye başladıklarını anlattı. Dünyaya gözlerini açan yavrularla birlikte yuvadaki leylek nüfusunun da arttığını, leyleklerin de hareket ve davranışlarıyla, beslenmeleri ve alandaki uçuş talimleri esnasında ilgi odağı haline gelmeye başladığını vurgulayan Ağatülek, "Sanıyorum farklı iki leylek de önümüzdeki seneye bu bedesten üzerine yuva yapma niyetinde, öyle gözlüyoruz. Tabii onları korumak lazım, biz de elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çelik de, mahallede oturduğunu ve leyleklere komşu olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Kubbede baharın gelir, yazın yavrularlar. Sonra yavrularını uçururlar. Zamanı geldi mi çeker giderler. Şu anda yavrular uçmayı öğreniyor. 2 senedir burada yuva yapıyorlar. Tarihi Eşrefoğlu Camii Külliyesi'ne ayrı bir güzellik kattılar. Tarihi camiyi ziyarete gelenlerin de ilgisini çekiyorlar. Çok sevimliler, mübarek hayvanlar. Tabii, gözümüzün önünde olduğu için bakarız, uçuşlarını izleriz. Eşrefoğlu'nun eseri, yakışığı oldular. Daha bir güzellik verdiler buraya" ifadelerini kullandı.

İçerişehir Mahallesi'nde oturan Kemal Yalçın ise tarihi bedesten üzerinde ilk kez bir leylek yuvası gördüğünü belirterek, "Leylekler buraya geliyor, ondan sonra yumurtası oluyor, daha sonra bülüç çıkarıp büyütüyorlar, uçuruyorlar. Ardından diğer memleketlere gidiyorlar" şeklinde konuştu. - KONYA