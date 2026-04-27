Tarihi Altınlı Köprü baraj sularında kayboldu

Roma Dönemine ait 1500 yıllık tarihi Altınlı Köprü, Çetintepe Baraj sularının yükselmesiyle gözlerden kayboldu.

Türkiye'nin dolgu hacmi acısından 10'uncu büyük barajı olan Çetintepe Barajı'nda 2025 yılı Ağustos ayında ilk su tutumuna başlanılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Nisan tarihinde açılışı yapılan Çektintepe Barajı'nda ki su seviyesi her geçen gün biraz daha yükseliyor. Yağışların bol olduğu bu kış mevsiminde, baraj göleti beklenenin üzerinde bir seviyeye çıktı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Altınlı Köprü'nün asırlar sonrasına sağlam olarak çıkması için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında restorasyonu tamamlandı.

En son TRT Haberin 2025 yılı Kasım ayında görüntülediği Roma dönemine ait 1500 yıllık Altınlı Köprüsü baraj suları altında kaldı. Dört kemerden oluşan ve 83 metre uzunluğundaki köprü baraj sularına gömüldü.

2021, 2025 ve 2026 yıllarına çekilen dron görüntülerinde köprünün sular altında kalması gözler a-önüne seriliyor. - ADIYAMAN

Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!