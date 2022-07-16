Tarihçi Ahmet Şimşirgil, Dursunbey'de FETÖ'yü anlattı

Balıkesir Dursunbey Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlarla buluşan ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil "15 Temmuz darbe girişimi eğer başarılı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olacaktı" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri çerçevesinde Dursunbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil FETÖ ve projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dursunbey Belediye meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Şimşirgil, FETÖ'nün 1980-85 yılları arasında kurulduğunu ve 15 Temmuz darbe girişimi süreciyle ilgili temellerin o tarihlerde atıldığını söyledi. 40 yıla yaklaşan sürecin "Şeytani planlarla işlendiğini, samimi Müslümanların din eğitimi adı altında kandırıldığını belirten Şimşirgil, "1980-85 yılları arası, FETÖ'nün kuruluşu ve şeytani planlarının başladığı yıllar olması açısından bana göre en önemli yıllardır" ifadesini kullandı.

Türk milletinin tarih, dil, din ve değerlerden uzaklaştırılmaya çalışıldığını ve FETÖ'nün de dini değerleri planları için kullandığını belirten Şimşirgil, "15 Temmuz darbe girişimi eğer başarılı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olacaktı" dedi. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Tarihimizde örneği belki de hiç görülmeyen, hiç yaşamayan, hiç alışık olmadığımız bir darbe girişimini, 15 Temmuz ihanetini yaşadık. 15 Temmuz darbe girişimi, bizim bugüne kadar yaşadığımız hiç bir darbeye benzememektedir. Hiç bir darbe böylesine hazırlanmamıştır, böylesine uygulanmamıştır, sonuçları da böyle olmamıştır. Dünyanın en büyük devleti, en büyük medeniyetini yaşatmış olan Osmanlı Devleti'ni darbelerle zayıflattılar, gücünü kırdılar ve son Abdülhamit Han darbesi ile de yok ettiler. Bu darbelerin hiç birinde 15 Temmuz hazırlığını görmedik. Özellikle son 150-200 senede bu milleti tarihinden, dilinden, dininden, değerlerinden uzaklaştırmaya çalıştırdılar. Bize tarihimizi iyi öğretmediler, öğretilenler de yanlış oldu. Tarih özürlü bir millet haline geldik. Tarihimize sanki küfür edilir hale geldi. Tarihimizi doğru bir şekilde anlamak mümkün olmadı. Cumhuriyet'te de darbeler bitmedi ama nasıl Abdülhamit Han darbesi Osmanlı'ya ölüm vuruşu, Osmanlı'nın sonu olduysa 15 Temmuz darbe girişimi eğer başarılı olsaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin sonu olacaktı".

Gece geç saatlere kadar devam eden program sonrası Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut ve Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Şimşirgil'e ilçeye özgü hediyeler takdim ettiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel