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Tarhana Otu Pazarlarda Boy Göstermeye Başladı

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Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan tarhanada yapım hareketliliği başlarken, tarhananın en önemli malzemelerinden biri olan tarhana otu ise pazar yerlerinde boy göstermeye başladı.

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan tarhanada yapım hareketliliği başlarken, tarhananın en önemli malzemelerinden biri olan tarhana otu ise pazar yerlerinde boy göstermeye başladı.

Aydın'da mutfaklar kışa hazırlanırken, özellikle kırsal mahallelerdeki ev hanımları kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan tarhanalarını kurutmaya başladı. Hazırlanma süreci hayli uzun ve zahmetli olan tarhanalar tamamen el emeği ile yapılırken, tarhananın en önemli malzemelerinden olan tarhana otları da pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Pazar yerlerinin baş köşelerinde yerini alan tarhana otu bağ bağ satılıyor. Bağı 30 TL'den satılan tarhana otu, kış ayları için tarhana yapacak vatandaşlar rağbet görüyor.

Tarhana otu çorbalık malzemenin yapımında kullanılmasının yanı sıra kendi başına da çok sayıda şifaya sahip olduğu bilinirken, tarhana otunun yaprakları ve çiçeği kuru haldeyken egzama yaralarının iyileştirilmesinde kullanılıyor. Ayrıca kaynatılarak içildiğinde astım ve bronşite iyi geldiği ve hazmı kolaylaştırdığı biliniyor.

Tarhanaya çok güzel bir aroma verdiğini ifade eden pazar esnaflarından Tuncay Pınar; "Tarhana otları doğanın bir güzelliği. Tarhanaya kokusunu veriyor. Tarhanayı kaynatırken suyunun içine bunlardan koyuyorlar. Tarhanada çok ayrı bir tat oluşuyor. Aroması çok güzel. Bu mevsimlerde doğada bulunuyor. Her yerde olmaz ama genelde Muğla'da, Denizli'de serin yerlerde oluyor. Aydın çok sıcak olduğu için olmuyor. Oralardan getiriyoruz. Bağ olarak satıyoruz. Tazeyken 30 TL'de alıyorlar. Kuruduğu zaman çok almıyorlar. Kuruduğu zaman zararına bile veriyoruz yani. Elimizde kalmasın diye. Kuru tarhana otlarını şimdi 20 TL'den, tazelerinin bağını ise 30 TL'den satıyoruz. Bu ot Ege yöresine özgü bir ot. Aydın'da da var ama her yerinde değil. Yüksek ve serin yerleri seviyor bu ot. Tarhana yaparken aroma versin diye içerisine konuluyor. Aynı zamanda çay gibi kaynatılarak da içiliyor. Astım bronşit gibi hastalıklara da faydası olduğu söyleniyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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