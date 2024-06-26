Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3 Boyutlu Sisteme Geçiyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde (TKGM) 3 boyutlu sisteme geçiliyor. Pilot il seçilen Samsun'da çalışmaların devam ettiğini belirten Samsun ve Tapu Kadastro 10. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, "Binaların mimari projelerinin 3 boyutlu sayısal modellerinin tapu müdürlüklerimize ibraz edilmesi zorunlu hale getirilmiştir" dedi.

Vatandaşların, elektronik ortamda konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceği 'Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen hava kameraları ile görüntüler alınıyor. Yerleşim merkezinde binaları 3 boyutlu modelleri çıkartılıyor. Devam eden projede artık yeni binaların mimari projelerinin 3 boyutlu sayısal modellerinin tapu müdürlüklerine ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi.

"Birçok kolaylık sağlanacak"

'Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi'nin pilot ili olan Samsun'da 3 Haziran'da başlatıldığını belirten Müdür Yılmaz Uzun, mülkiyete yeni bir boyut kazandırdıklarını ifade ederek, "TKGM, 1924'ten bu güne kadar yaklaşık 58,5 milyon parselin ölçümünü tamamlayarak 2 boyutlu kadastrosunu tamamladı. Bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve bunun sonucunda 2020 yılında '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi' başlatıldı. Proje çalışmalarının 2027 yılına kadar tamamlanması hedeflenmekte. Pilot il olarak belirlenen Samsun genelinde de 3 Haziran 2024 tarihinden itibaren yeni yapılan binaların mimari projelerinin 3 boyutlu sayısal modellerinin tapu müdürlüklerimize ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi. Genel Müdürlüğümüzün vizyon projelerinden olan '3 Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Projesi' ile elde edilen veriler ülkenin yapı stokunun belirlenmesinde, afet yönetiminde, şehir planlamasında, kadastro çalışmalarında işimizi kolaylaştıran son derece önemli imkanlar sunacak. Kurumlar arası entegrasyon kapsamında mal, kişi ve adres entegrasyonunun sağlanacak. Bu sayede bağımsız bölüm veya bina içerisinde kaç kişinin yaşadığına dair bilgilere rahatlıkla ulaşılması sağlanacaktır" diye konuştu.

Günde 15 bin işlem talebini karşılayan proje

Ödüllü bir proje olan 'WebTapu' projesi ile ilgilide açıklama yapan Müdür Uzun, "Taşınmazları ile ilgili işlem başvurusu yapabilme, taşınmazları için işlem yetkisi verebilme, işlemlerinin harçlarını elektronik ortamda ödeyebilme, sahtecilik girişimlerine karşı taşınmazına beyan belirlemesi koyabilme, taşınmazlarını görüntüleyebilme gibi birçok imkan sunulmaktadır. Bu uygulamamız sayesinde vatandaşlarımızın günde ortalama 15 bin işlem taleplerini karşılayabiliyoruz. Yaklaşık 2 bin kamu kurumu ile veri paylaşımı yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Tapu projesi

Uzun, "Herhangi bir vatandaşımızı Samsun'da herhangi bir tapu müdürlüğüne müracaat ettiği anda orada personelimizin iş yoğunluğuna göre durumu değerlendirerek sistem ülkemizin herhangi bir yerinde işlem hacmi az olan personelimize gerekli havaleyi yapacak, işlem orada personel tarafında hazırlanacak, kontrol yapıldıktan sonra imzası alınması üzerine tekrar Samsun'daki tapu müdürlüğümüze gönderilecektir. Bu gelişmelerden vatandaşımızın hiçbir bilgisi olamadan sanki Samsun ilimizde herhangi bir tapu müdürlüğümüzde yapılıyormuş gibi işlemleri yapılmış olacak. Kısa zamanda maksimum verimlilikle vatandaşımızın talebi karşılanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Parsel Sorgu projesi

Son olarak geliştirilen parsel sorgu projesini anlatan Uzun, "Parsel Sorgu ile vatandaşlarımıza tüm gayrimenkullerin konumu ve öznitelik bilgilerini görüntüleyebilme imkanı sağlıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın almak veya satmak istedikleri taşınmazın doğru bilgilerine ulaşılmasını da sağlamış oluyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN