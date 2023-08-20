Tanrıverdi'den Başkan Özkan'a ziyaret

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyesi CHP meclis üyeliğinden istifa ederek geçtiğimiz hafta gerçekleşen kongre sonrası CHP Karacabey İlçe Başkanı olan Murat Tanrıverdi'yi ağırladı.

Başkan Ali Özkan'ın makamında gerçekleşen ziyarette Özkan, yeni görevi dolayısıyla Murat Tanrıverdi'ye 'hayırlı olsun' dileklerini ileterek, Karacabey'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Görüşmede, daha iyi bir Karacabey hedefiyle kentte yapılabilecek çalışmalar da ele alındı.

Başkan Ali Özkan, ziyaretin sonunda bundan sonraki çalışmalarında Tanrıverdi'ye başarılar dileyerek, plaket takdim etti. - BURSA