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Tank Okul Komutanlığı astsubay kursiyerlerine Şereflikoçhisar'da tank atışı yaptırdı

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Tank Okul Komutanlığı astsubay kursiyerlerine Şereflikoçhisar'da tank atışı yaptırdı
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Milli Savunma Bakanlığı, Tank Okul Komutanlığınca 92'nci dönem astsubay temel kursiyerlerine yönelik uygulamalı taktik eğitimleri ve tank topu atışlarının Şereflikoçhisar'da icra edildiğini bildirdi. Atış ve eğitimlerin Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezinde yapıldığı belirtildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde "Uygulamalı Taktik Eğitimleri ve Tank Topu Atışları" icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tank Okul Komutanlığınca 92'nci dönem astsubay temel kursiyerlerinin 'Uygulamalı Taktik Eğitimleri ve Tank Topu Atışları', Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezinde icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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