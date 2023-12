Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Antika Pazarı'nı Gezdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın klasikleri arasına giren Antika Pazarı'nı gezerek hem alış veriş yaptı hem de esnaflar ve antika severlerle sohbet etti.

Yılın son Antika Pazarı, havanın da güzel olmasıyla birlikte keyifli bir pazara sahne oldu. Pazara gelen antika severler, hem güzel havanın hem de alış verişin keyfini çıkardı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Antika Pazarını gezerek alış veriş yaptı. Pazarı gezen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yalçın'a antika severlerin de ilgisi büyük oldu. Talas'ın vazgeçilmezleri arasına giren Antika Pazarı için Başkan Yalçın'a teşekkür eden vatandaşlar, keyifli bir Pazar geçirdiklerini dile getirdi.

Başkan Yalçın da her ay kurulan pazarın yalnızca Talas ve Kayseri'de değil, Türkiye'de önemli bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin her yerinden antika satıcıları bu pazara geliyor. Sunduğumuz imkanlar sayesinde ülkemizde antika satıcılarının en çok rağbet ettiği pazarlar arasında kendine yer buldu. İlgi gösteren tüm antika satıcılarına ve her ay bizi burada yalnız bırakmayan koleksiyonerlere teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ