Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluk ile kutlama coşkusu havadan görüntülendi.

Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yerli ve yabancı turistler yeni yılı coşkuyla karşıladı. Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen yerli ile yabancı turistler, İstiklal Caddesi'ne akın etti. Polis kontrol noktalarının kurulduğu ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddenin işlek görüntüsü havadan görüntülendi. Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık, yeni yılı havai fişeklerle coşku içinde karşıladı. - İSTANBUL