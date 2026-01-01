Haberler

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yılbaşı coşkusu havadan görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, yeni yılı kutlamak için dolup taştı. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede coşkulu kutlamalar ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yılı karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin oluşturduğu yoğunluk ile kutlama coşkusu havadan görüntülendi.

Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yerli ve yabancı turistler yeni yılı coşkuyla karşıladı. Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen yerli ile yabancı turistler, İstiklal Caddesi'ne akın etti. Polis kontrol noktalarının kurulduğu ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddenin işlek görüntüsü havadan görüntülendi. Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık, yeni yılı havai fişeklerle coşku içinde karşıladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor