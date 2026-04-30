Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda 1 Mayıs tedbirleri

İstanbul Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Emniyeti tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda tedbirler alındı. Daha önceden Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresinde alınan önlemlere ek olarak, bugün getirilen bariyerlerle Gezi Parkı'nın etrafı da tamamen kapatıldı. Bariyerlerin bir kısmı bölgede hazır şekilde bekletilirken, ekiplerin hazırlıkları sürüyor. Öte yandan, 1 Mayıs sabahı itibarıyla Taksim Meydanı ve meydana çıkan yolların araç ve yaya trafiğine kapalı olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı