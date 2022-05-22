Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı - Haberler

Taksim Meydanı'nı mesken tutarak özellikle yabancı uyruklu turistleri hedef alan dilenciler, çocuklarını da kullanarak turistlere zor anlar yaşatıyor.

Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'ni hedef alan dilenciler, burada özellikle turistleri hedef alarak onlara zor anlar yaşatıyor. Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilencilerin, para alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekti. Dilencilerin, turistlere yaşattığı zor anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan, aile boyu dilenen dilencilerden biri ise kendilerini görüntülemek isteyen basın mensubunu fark edip tepki gösterdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel