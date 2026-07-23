Kayseri’den 3 firma taklit-tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerde 3 Kayseri firması da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten ve ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarası yayınlandı. Yayınlanan markalar arasında 3 Kayseri firması da yer aldı. Kentte taklit ve tağşiş yapan firmalar şu şekilde:

"Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti. Sinan Chef Dönerium Restoran Anonim Şirketi, dana etinden hazırlanmış çiğ et köfte, kanatlı eti tespiti. Serbestler Madencilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, dana kavurmada sakatat (baş eti) tespiti.)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı