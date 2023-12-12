TAKEP kapsamında 10 bin sarı lop incir fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi'nin alt projesi olan TAKEP kapsamında Efeler ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 146 üreticiye toplamda 10 bin adet sarı lop incir fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi'nin alt projesi olarak sürdürülen TAKEP kapsamında Efeler ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 146 üreticiye toplamda 10 bin adet sarı lop incir fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi'nin alt projesi olarak sürdürülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında hazırlanan projenin bakanlığın ilgili birimlerince onaylanmasının ardından bütçenin sağlanması ile birlikte uygulanmaya başlandı. Yapılan duyurulardan sonra başvuru yapan ve katkı paylarını ödeyen 146 üretici fidan almaya hak kazandı. Efeler ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 146 üreticiye toplamda 10 bin sarı lop incir fidanı dağıtımı yapıldı.

S.S. 46 No.lu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nde gerçekleştirilen incir fidanı dağıtımına; Aydın Valisi Yakup Canpolat, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Tariş Pamuk Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Önal, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel ve fidan alacak olan üreticiler katıldı.

454 bin 500 TL olan projenin toplam bütçesinin yüzde 25'lik kısmı olan 113 bin 625 TL çiftçi katkı payı, bakanlık hibesi olarak da 340 bin 875 TL olarak belirtildi. - AYDIN