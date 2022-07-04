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Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tahtalı Mesire Alanında piknik keyfi

İmamı Azam Cami Derneği Gençlik Kolları'nın düzenlediği piknik programı, yapılan düzenlemelerle ilçenin gözde dinlenme merkezleri arasında yer alan Tahtalı Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

İmamı Azam Cami Derneği Gençlik Kolları'nın düzenlediği piknik programı, yapılan düzenlemelerle ilçenin gözde dinlenme merkezleri arasında yer alan Tahtalı Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Derince Yenikent Mahallesi'nde yer alan İmamı Azam Cami Derneği Gençlik Kolları çeşitli etkinliklere imza atıyor. İmamı Azam Cami Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen son buluşma Derince Belediyesi tarafından düzenlemeleri yapılarak hizmete sunulan Tahtalı Göleti Mesire Alanı'nda gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün de katıldığı programda, İmamı Azam Cami İmam Hatibi Zekeriya Altuntaş, İmamı Azam Cami Derneği üyeleri ve Kuran Kursu hocaları da hazır bulundu.

Programda öğrencilerle sohbet eden Başkan Aygün, Tahtalı Göleti Mesire Alanı'nda yaptıkları düzenlemelere de değindi. İlk etapta Tahtalı Göleti çevresinde yollar tesviye edilip düzeltildi. Ot biçme ve küreme işlemleri ile yeşil alanların bakımlarının düzenli olarak yapıldığı bölgede, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından mangal yerleri de hazırlandı.

Tahtalı Göleti Doğa Park projesi çerçevesinde bölgedeki ikinci etap çalışmaları da sürüyor. Proje ile birlikte bölgede misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde yapılan bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek. Son olarak bölgeye yapılacak karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeki Aygün gençlik Cami Yerel Haberler

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