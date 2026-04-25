Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda dış hat uçuşları başladı
İran'ın başkenti Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda dış hat uçuşları, savaşın ardından yeniden başladı.
İran'da ateşkesle birlikte uçuş operasyonları yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Başkent Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan uluslararası uçuşlar, savaşın ardından yeniden başladı. Havalimanından ilk uçuşlar Medine, Maskat ve İstanbul'a yapıldı.
İran, ABD ile ateşkesin ardından hava sahasını kısmen yeniden açmıştı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı